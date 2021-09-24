https://news.day.az/world/1383806.html Цена нефти Brent поднялась выше $78 за баррель
Цена нефти Brent поднялась выше $78 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 0,99% и достигла $78,01 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 20:33 (GMT+4), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
К 20:38 рост замедлился, стоимость Brent находилась на уровне $78 за баррель, что на 0,97% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
В последний раз цена Brent превышала $78 за баррель в октябре 2018 году.
Нефть марки WTI дорожает на 0,93%, до $73,98 за баррель.
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