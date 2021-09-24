Цена нефти Brent поднялась выше $78 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 0,99% и достигла $78,01 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 20:33 (GMT+4), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

К 20:38 рост замедлился, стоимость Brent находилась на уровне $78 за баррель, что на 0,97% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз цена Brent превышала $78 за баррель в октябре 2018 году.

Нефть марки WTI дорожает на 0,93%, до $73,98 за баррель.