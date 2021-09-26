https://news.day.az/world/1384127.html Франция: рыбаки протестуют против ветрогенераторов - ВИДЕО
Франция: рыбаки протестуют против ветрогенераторов - ВИДЕО
Несколько сотен нормандских рыбаков на лодках вышли в гавань Шербура, чтобы выразить протест против установки в ней ветрогенераторов. Активисты опасаются, что устройства, которые планируется разместить недалеко от берега, негативно повлияют на рыбу в местных водах и её популяция сократится, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
"Нет, ветрогенераторы не заменят рыбаков" и "Сохраним наше наследие", гласят плакаты протестующих.
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