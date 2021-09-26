Франция: рыбаки протестуют против ветрогенераторов

Несколько сотен нормандских рыбаков на лодках вышли в гавань Шербура, чтобы выразить протест против установки в ней ветрогенераторов. Активисты опасаются, что устройства, которые планируется разместить недалеко от берега, негативно повлияют на рыбу в местных водах и её популяция сократится, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Нет, ветрогенераторы не заменят рыбаков" и "Сохраним наше наследие", гласят плакаты протестующих.