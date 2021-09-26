Молния ударила летевший в Сочи самолет

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, ушел на запасной аэродром в Краснодар из-за того, что в него попала молния. Об этом сообщили в пресс-службе авиаузла, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В место назначения пассажиров доставили на автобусе.

"В аэропорт Краснодара прибыл на запасной аэродром рейс, следовавший по маршруту Екатеринбург - Сочи. По информации от а/к "Азур", воздушное судно имеет следы воздействия от разряда атмосферного электричества (молния)", - сказано в сообщении.

Сам инцидент произошел еще в субботу, но о нем стало известно только сегодня. В настоящее время технические службы ведут работу в аэропорту. На борту самолета было 175 пассажиров. Их пересадили после посадки в Краснодаре на автобус.