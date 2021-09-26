Главный эпидемиолог Швеции призвал смириться с распространением COVID-19

Главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что вакцинация делает ненужными другие способы борьбы с COVID-19. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию Unherd, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Все прочие вещи, которые мы пробовали, больше не будут важны, потому что высокий уровень вакцинации - это единственный способ, при помощи которого мы можем выбраться из этой пандемии, - заявил Тегнелл. - Никаких дру

Эпидемиолог призвал смириться с тем, что COVID-19 никогда не будет побежден до конца. "Все больше и больше стран склоняются к этому мнению, потому что даже с фантастическими вакцинами мы можем лишь сдерживать его, но не искоренить полностью, - утверждает он. - Нам придется принять определенный уровень распространения инфекции в обществе".

В 2020 году Тегнелл настоял на отказе от строгих карантинных мер и утверждал, что таким образом население Швеции сможет получить коллективный иммунитет и избежит новых волн коронавируса. Прогноз оказался ошибочным, что привело к значительному количеству жертв. "Но многие скандинавские страны пострадали еще сильнее, - оправдывается эпидемиолог. - Я имею в виду, поглядите на статистику избыточной смертности. В Швеции дела обстояли не так уж плохо, она была, может, на четвертой или пятой строчке снизу в Евросоюзе".

Согласно данным, приводимым журналом Economist, Швеция была единственной скандинавской страной, в которой пандемия COVID-19 привела к значительной избыточной смертности. На пике первой волны она достигала 7,7 тысячи погибших в неделю на 100 тысяч человек. Вопреки утверждению Тегнелла, максимальная избыточная смертность в Дании не превышала 3,2 на 100 тысяч, а в Норвегии - 1,5 на 100 тысяч, что значительно меньше, чем в Швеции.