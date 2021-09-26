https://news.day.az/world/1384238.html Центр Китая уходит под воду - ВИДЕО
Центр Китая уходит под воду - ВИДЕО
С пятницы в центральном Китае идут сильные дожди, которые привели к повышению уровня воды в реках и локальным затоплениям.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Больше всего пострадал городской округ Наньян, где на местной ГЭС вынуждены делать экстренный сброс воды.
Во многих районах нет электричества. А счет эвакуированных приближается к 10 тыс. человек.
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