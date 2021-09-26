Центр Китая уходит под воду

С пятницы в центральном Китае идут сильные дожди, которые привели к повышению уровня воды в реках и локальным затоплениям.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Больше всего пострадал городской округ Наньян, где на местной ГЭС вынуждены делать экстренный сброс воды.

Во многих районах нет электричества. А счет эвакуированных приближается к 10 тыс. человек.