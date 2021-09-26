https://news.day.az/world/1384242.html В Турции за сутки от коронавируса выздоровели свыше 24 тыс. человек
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели свыше 24 тыс. человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 228 человек.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведен 341 221 тест, положительным на наличие вируса оказался результат 25 861 теста.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 24 875 человек.
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