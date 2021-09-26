В Турции за сутки от коронавируса выздоровели свыше 24 тыс. человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 228 человек.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведен 341 221 тест, положительным на наличие вируса оказался результат 25 861 теста.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 24 875 человек.