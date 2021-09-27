Социал-демократы ФРГ одержали победу на выборах в Бундестаг

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в ФРГ, набирая 25,7% голосов.

Об этом свидетельствуют официальные предварительные данные, опубликованные в ночь на понедельник Федеральной избирательной комиссией (ЦИК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным ЦИК, вторую по численности фракцию в немецком парламенте сформирует блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за него свои голоса отдали 24,1% избирателей. Это исторически худший результат консерваторов за всю историю, причем ХДС проиграл социал-демократам даже на родине своего лидера Армина Лашета - в Северном Рейне - Вестфалии. Он занимает там пост премьера земли.

Всего в Бундестаг нового, 20-го, созыва проходят шесть политических объединений: помимо СДПГ и ХДС/ХСС, это "Зеленые", которые заняли третье место с 14,8% голосов, либеральная Свободная демократическая партия (СвДП, либералы) с 11,5% голосов, правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 10,3%, Левая партия с 4,9%. Последняя попадает в парламент лишь благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах. Согласно Закону о выборах ФРГ, в таком случае партии предоставляются места в соответствии с полученными ею вторыми голосами (по партийным спискам).

В Германии используется смешанная избирательная система, сочетающая мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов избирается в 299 избирательных округах путем прямого голосования, другая - по партийным спискам. Каждый избиратель располагает двумя голосами. Первый голос отдается за кандидата (прямой мандат), второй - за партийный список. Количество мандатов партий в Бундестаге должно отражать результаты голосования по партийным спискам.

Места в Бундестаге распределятся примерно следующим образом: СДПГ получит примерно 205-209 мандатов, ХДС/ХСС - 194-196, "Зеленые" - 116-118, либералы - 91-93, "Альтернатива для Германии" - 84, Левая партия - 39-40. Как ожидается, учредительное заседание нового парламента состоится 26 октября. Явка составила 76,6%, что несколько выше, чем в 2017 году (76,2%).