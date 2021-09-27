Очереди на британских заправках

Перебои с поставками бензина и ажиотажный спрос привели к огромным очередям на заправках в Великобритании. Власти Соединенного Королевства уверяют, что кризиса в стране нет, но этом фоне бензин закончился на трети заправок компании BP, а в ассоциации независимых продавцов заявляют, что топлива нет уже у более чем половины ее членов, а это почти 5500 АЗС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по мнению министра транспорта Великобритании Гранта Шеппса, причиной нехватки стали панические настроения. "Важно, чтобы все поняли - внутри страны на шести нефтеперерабатывающих предприятиях и 47 хранилищах топлива вполне достаточно. Дефицита топлива в стране нет. Важно, чтобы люди продолжили жить нормальной жизнью и заправляли свои машины бензином как обычно, тогда не будет очередей и не будет дефицита на заправках".

К перебоям в поставках привела нехватка водителей большегрузных автомобилей, в том числе бензовозов - и-за за брексита и пандемии их на 100 тысяч меньше, чем необходимо. Британское правительство планирует в ближайшее время выдать пять тысяч рабочих виз иностранным водителям. Власти также рассматривают возможность привлечь военных к поставкам топлива на АЗС.