Коронавирус в Израиле

Утром в понедельник, 27 сентября, министерство здравоохранения Израиля с задержкой "из-за технических проблем" опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1267188 зараженных (+3292 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 27 и 26 сентября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 3208 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 57724 человек (-5298 за сутки).

7684 (+35 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1201780 человек выздоровели (+8555 за сутки).

За последние сутки проведены 81378 тестов. В 4,26% случаев выявлялся коронавирус.

974 заболевших в больницах (-52 за сутки), 110 выздоравливают в специальных отелях, остальные - в домашних условиях.

Состояние 671 (-40 за сутки; примерно 1,2% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 274 (-10) из них в критическом состоянии, 222 (+7) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) - 0,77.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 53% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. И только 4% - старше 60 лет. При этом 63% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых - 171/100 тысяч, тяжелобольных и привитых без "бустера" - 32/100 тысяч, тяжелобольных и привитых с "бустером" - 4/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых - 240, привитых без "бустера" - 86, привитых с "бустером" - 44. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.