Число убийств в США за 2020 год выросло почти на 30%

Число умышленных убийств и убийств по неосторожности в Соединенных Штатах в 2020 году выросло на 29,4% по сравнению с 2019 годом. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается на официальном сайте Федерального бюро расследований (ФБР) США.

"Количество нападений при отягчающих обстоятельствах выросло на 12,1%, число убийств и убийств по неосторожности выросло на 29,4%", - говорится в пресс-релизе американского ведомства.

В общей сложности за 2020 год в штатах зафиксировали более 1,2 млн насильственных преступлений.

При этом, на 7,8% упало количество преступлений против собственности (кража, кража со взломом, угон транспортных средств). В ФБР отмечают, что снижение такого рода преступлений происходит уже 18 год подряд.