В ВОЗ заявили о праве стран самим решать, какие вакцины от COVID-19 применять

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) формирует список рекомендованных для экстренного применения вакцин от коронавируса, чтобы информировать страны о том, что эти препараты прошли процедуру рассмотрения на основе критериев эффективности и безопасности, однако государства обладают суверенным правом самим решать, какие препараты использовать. Такие пояснения дала во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Журналисты задали ей вопрос о том, ведет ли ВОЗ переговоры со странами, не признающими одобренные организацией вакцины, чтобы добиться признания с их стороны и облегчить поездки за рубеж привившимся такими препаратами жителям других государств. Харрис в ответ заявила, что действующая в ВОЗ процедура включения препаратов в список рекомендованных для экстренного применения ставит целью "дать странам в мире гарантии, что вакцины из нашего списка произведены разработчиками, которые направили нам заявки". Рассмотрение заявок основано на изучении "безопасности, эффективности и производственного процесса", сказала она, пояснив: "Мы поощряем страны к использованию этого списка, чтобы они знали, что эти вакцины удовлетворяют данным критериям". "Однако то, как страна действует [при выборе вакцин], это по-прежнему ее суверенное право", - заключила официальный представитель.

На настоящий момент ВОЗ рекомендовала для экстренного применения семь препаратов: это вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцина американской компании Moderna, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что использование прививочных паспортов в ряде стран не должно приводить к дискриминации в отношении жителей государств, применяющих вакцины иного типа.