Путин заявил, что российско-турецкие переговоры идут иногда непросто

"К сожалению, из-за пандемии мы не можем встречаться лицом к лицу более полутора лет. Но, несмотря на это, мы постоянно на связи".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

"Наши отношения развиваются в позитивном ключе. Наши профильные учреждения постоянно работают друг с другом по всем направлениям. В прошлом году объем торгового оборота между двумя странами сократился на 20%. За первые девять месяцев текущего года объем торгового оборота увеличился на 55%. Мы не только восстановили то, что потеряли во время пандемии, но даже добились значительного роста. Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих стран.

Взаимные инвестиции наших стран продолжают расти. У нас накопленных турецких инвестиций - 1,5 млрд. долларов, а российских в экономику Турции - $6,5 млрд. долларов. Наши большие проекты реализуются, и их реализация идет по плану. Трубопровод "Турецкий поток" продолжает работу в полном объеме. Пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить вас за неизменную и последовательную позицию в строительстве газопровода "Турецкий поток". Проект "Турецкий поток" отвечает интересам народов России и Турции. Сейчас, когда мы наблюдаем сложную ситуацию на газовом рынке Европы, колебания, Турция чувствует себя абсолютно безопасно и стабильно. Строительство АЭС "Аккую" идет по плану", - отметил президент России.

В.Путин особо подчеркнул успешное сотрудничество с Турцией на международной арене: "Имею в виду и Сирию, и наши контакты, согласование позиций по Ливии. В Карабахе активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. Это серьезная гарантия согласования позиций сторон для определения дальнейших шагов, направленных на стабильность и примирение. Есть много вопросов для обсуждения. Очень рад видеть вас в России. Мы не можем все обсуждать по телефону. Добро пожаловать еще раз!"