https://news.day.az/world/1386615.html Саакашвили объявил голодовку
Саакашвили объявил голодовку
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в пятницу задержали на родине, объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом.
"Когда я вошла, он [Саакашвили] находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку", - сказала Ломджария.
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