Ираклий Гарибашвили поблагодарил Украину в связи с делом Саакашвили

"Тот факт, что наши правоохранители открыли ключами двери квартиры, в которой оставался Михаил Саакашвили, я думаю, что о многом говорит".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он отметил, что вплоть до ареста экс-президента ситуация находилась под полным контролем.

И.Гарибашвили подчеркнул, что для мирного результата было выбрано время, когда М.Саакашвили остался один в квартире.

Премьер-министр поблагодарил украинскую сторону в связи с делом М.Саакашвили и подчеркнул, что с Украиной за последнее время складывается очень плодотворное сотрудничество.

"Считаю, это говорит о нашем очень плодотворном сотрудничестве в связи с делом М.Саакашвили. Процесс прозрачен, открыт для всего международного сообщества, и мы не оставим вопросы без ответа", - сказал премьер-министр.