https://news.day.az/world/1387176.html Стало известно, куда инвестирует 90% компаний Европы - исследование
Стало известно, куда инвестирует 90% компаний Европы - исследование
Исследование The Boston Consulting Group (BCG) показало, что 90% европейских компаний инвестируют в наукоемкие технологии, так называемые deep tech. Об этом пишет агентство Прайм, передает Day.Az.
Отмечается, что Россия находится в группе лидеров по многим параметрам текущего технологического развития.
Опрос проводился в 204 организациях, более чем у половины годовой доход свыше 2 миллиардов евро.
По результатам опроса выделено семь наукоемких технологий, куда хотят инвестировать бизнесмены: передовые материалы, искусственный интеллект (ИИ), биотехнологии, квантовые вычисления, 3D-принтинг, блокчейн, дополненная и виртуальная реальность (AR/VR).
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