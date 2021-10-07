Пожары охватили курортную провинцию в Турции

Прямо сейчас полыхают турецкие курорты. Провинция Мугла задыхается от огня и дыма, там из-за сильного ветра разгорается лесной пожар. Потушить его не могут до сих пор, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

До отдыхающих огонь пока не добрался, власти, наученные недавним опытом, тут же отправили на борьбу десятки вертолетов, бульдозеров, 70 цистерн с водой и несколько машин быстрого реагирования. За ситуацией в лесах продолжают наблюдать экстренные службы и правоохранители.

Сейчас устанавливают, причастны ли к возгораниям на этот раз поджигатели.

А вот справиться с лесными пожарами в Сирии помогли российские летчики. Наш экипаж вылетел с авиабазы Хмеймим в горную местность Латакии, как только местным спасателям понадобилась помощь. Добраться туда было непросто, как и доставить воду. Резервуары находятся на равнине, а возгорание было в высокогорье.