https://news.day.az/world/1389610.html В Грузии 11 октября объявлен днем траура
В Грузии 11 октября объявлен днем траура
В Грузии 11 октября объявлено днем траура.
Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Я соболезную семьям погибших и их близким. Вместе с ними об этой ужасной трагедии скорбит вся Грузия. По моему решению в память о погибших 11 октября будет объявлен днем траура", - написал Гарибашвили на своей странице в Facebook.
По его словам, государство окажет помощь всем пострадавшим, а виновные будут наказаны по всей строгости закона.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались шесть человек, состояние одного спасенного остается тяжелым.
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