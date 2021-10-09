В Грузии 11 октября объявлен днем траура

В Грузии 11 октября объявлено днем траура.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Я соболезную семьям погибших и их близким. Вместе с ними об этой ужасной трагедии скорбит вся Грузия. По моему решению в память о погибших 11 октября будет объявлен днем траура", - написал Гарибашвили на своей странице в Facebook.

По его словам, государство окажет помощь всем пострадавшим, а виновные будут наказаны по всей строгости закона.

Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались шесть человек, состояние одного спасенного остается тяжелым.