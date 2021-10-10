Ухудшилось состояние Саакашвили

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, голодающего в тюрьме города Рустави с 1 октября, ухудшилось.

Как передает Day.Az, ему требуется госпитализация, сообщил в воскресенье его личный врач Николоз Кипшидзе телеканалу "Мтавари архи".

"Тюремные врачи и медперсонал являются лучшими. Я полчаса с ними общался о том, как пережить эту ночь. Завтра я еще раз собираюсь его [Саакашвили] навестить. Нам, наверное, придется его перевезти в больницу", - сказал Кипшидзе.