В Турции переименовали министерство окружающей среды и градостроительства

Турция приняла решение переименовать министерство окружающей среды и градостроительства в министерство по делам окружающей среды, градостроительства и изменения климата. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Анкаре президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы приняли решение переименовать наше министерство по делам окружающей среды, градостроительства и изменения климата", - подчеркнул он.

По словам турецкого лидера, это решение последовало после ратификации парламентом Парижского соглашения по климату. Это произошло 6 октября.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса. В ноябре Великобритания примет 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в Глазго.