Cразу в нескольких регионах России выпал снег

Зима пришла сразу в несколько регионов России.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на опубликованном видео запечатлена, в частности, Воркута - ее накануне засыпало снегом. Город почти полностью покрылся слоем ледяной корки.

Холода ударили и по Югре, где прошел мощный снегопад. Температура воздуха ночью там опустилась до минус 8 градусов.

Похожую картину наблюдали в Тюменской области, а также в Красноярске, где автомобилисты были, кажется, не готовы ко встрече с зимой - в городе растянулись многокилометровые пробки.

Попрощаться с теплой погодой придется и москвичам. Уже завтра термометры ночью покажут около + 3 градусов.