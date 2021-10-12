https://news.day.az/world/1390673.html Cразу в нескольких регионах России выпал снег - ВИДЕО
Cразу в нескольких регионах России выпал снег - ВИДЕО
Зима пришла сразу в несколько регионов России.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на опубликованном видео запечатлена, в частности, Воркута - ее накануне засыпало снегом. Город почти полностью покрылся слоем ледяной корки.
Холода ударили и по Югре, где прошел мощный снегопад. Температура воздуха ночью там опустилась до минус 8 градусов.
Похожую картину наблюдали в Тюменской области, а также в Красноярске, где автомобилисты были, кажется, не готовы ко встрече с зимой - в городе растянулись многокилометровые пробки.
Попрощаться с теплой погодой придется и москвичам. Уже завтра термометры ночью покажут около + 3 градусов.
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