Запрет интернета женщинам обошелся потерями свыше $1 трлн

Отсутствие свободного доступа в интернет у женщин обошлось экономикам 32 стран с низким уровнем ВВП потеряли в размере $1 трлн. Причем сумма этих потерь будет расти, если ситуация так и не изменится. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Альянса за доступный интернет и фонда World Wide Web Foundation.

Если неспособность обеспечить всем женщинам доступ в интернет продолжится, то к 2025 году страны с низким уровнем дохода рискуют потерять еще $500 млрд, отмечается в сообщении.

Так, за 2020 год 32 страны с низким уровнем ВВП уже потеряли более $126 млрд. Хотя интернет постепенно становится мощным инструментом для образования и бизнеса, люди, у которых отсутствует доступ к нему, не могут реализовать свой потенциал и не могут внести вклад в цифровую экономику и общее благополучие.

В развивающихся станах свободный доступ в интернет имеет лишь треть женщин, в то время как большая часть мужского населения свободно может себе это позволить. Что примечательно, гендерный разрыв в плане цифровизации практически не изменился с 2011 года. Если раньше он составлял 30%, то сейчас 30,4%.

При этом достаточно серьезный разница ощущается за счет того, что в развивающихся странах очень высокая стоимость телефонов и сетевого подключения, а также существуют многочисленные социальные нормы, которые запрещают женщинам выходить в интернет.

"Инвестиции в более инклюзивное цифровое будущее позволит государствам усилить экономический рост и устранить неравенство в сфере образования и оплаты труда", - считает директор по цифровому развитию Всемирного банка Бутейна Гермази.

По ее словам, сокращение цифрового гендерного разрыва должно стать для государств, стремящихся восстановить экономику после коронавируса, приоритетной задачей.