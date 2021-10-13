Amazon решил пока сохранить гибкие графики с удаленкой

Amazon.com Inc. пересмотрит план вернуть всех сотрудников в офисы и теперь рассчитывает, что часть из них продолжит работать удаленно в обозримом будущем. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил гендиректор компании Энди Джесси.

По его словам, руководство ритейлера решит, кто именно из сотрудников нужен в офисах, какие команды будут работать в основном удаленно, какие - в комбинированном режиме. Будут и те команды, присутствие которых в офисах необходимо для наилучшего обслуживания клиентов.

По словам Джесси, директора Amazon вместе с лидерами каждой команды определят, какое количество дней сотрудники должны проводить в офисах.

Два месяца назад компания сообщила, что отложит срок возврата сотрудников в офисы, по крайней мере, до 3 января 2022 года. Ранее Amazon рассчитывала, что ее служащие начнут возвращаться в офисы в начале сентября.

Джесси теперь пообещал, что офисные сотрудники Amazon смогут работать удаленно из любой точки страны, в которой они находятся, в течение четырех недель в год. В другое время даже в случае удаленной работы им придется находиться в непосредственной близости к офису, так, чтобы они могли добраться до него в течение одного дня.

Amazon является вторым по величине частным работодателем в США, хотя основная часть сотрудников компании работает на складах и центрах обработки заказов.