Европа даст Афганистану еще 700 млн. евро

Европейский союз предоставит еще 700 миллионов евро гуманитарной помощи Афганистану и соседним с ним странам. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Таким образом, общая сумма финансовой помощи, которую окажет ЕС, приблизится к миллиарду евро. Ранее представители ЕС отмечали, что дадут Кабулу 300 миллионов евро.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить огромный гуманитарный и социально-экономический кризис в Афганистане", - подчеркнула фон дер Ляйен. При этом глава ЕК добавила, что власти страны в лице "Талибана" должны соблюсти ряд условий, чтобы получить долгосрочную помощь.

Среди условий, которые страны Запада предъявляют новому правительству, - соблюдение прав человека и борьба с террористами.