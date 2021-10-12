https://news.day.az/world/1390871.html G20 проводят чрезвычайный саммит по Афганистану
G20 проводят чрезвычайный саммит по Афганистану
Стартовал чрезвычайный саммит стран G20 по Афганистану. Мероприятие проводится в формате видеоконференции, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.
"Среди тем, находящихся в центре встречи: срочная гуманитарная помощи афганскому населению, борьба с терроризмом, свобода передвижения внутри страны и открытые границы", - сообщило правительственный Дворец Киджи в Риме.
Чрезвычайный саммит проходит в расширенном составе, участие в нем принимают представители ООН, МВФ и Всемирного банка. Представителями России на саммите стали замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
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