https://news.day.az/world/1390897.html Посетительницы устроили побоище в московском кафе - ВИДЕО
Посетительницы устроили побоище в московском кафе - ВИДЕО
В ожесточенную драку вылилось посещение двумя женщинами кафе на юге Москвы в районе проспекта Вернадского, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Что именно не поделили женщины, неизвестно, однако отстаивали свою правоту они с использованием всех доступных средств.
Так, одна из участниц потасовки схватилась за предмет, напоминающий нож, а вторая - за волосы оппонентки.
Во время схватки двух посетительниц кафе было повреждено имущество заведения. Полиция проводит проверку.
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