Посетительницы устроили побоище в московском кафе

В ожесточенную драку вылилось посещение двумя женщинами кафе на юге Москвы в районе проспекта Вернадского, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Что именно не поделили женщины, неизвестно, однако отстаивали свою правоту они с использованием всех доступных средств.

Так, одна из участниц потасовки схватилась за предмет, напоминающий нож, а вторая - за волосы оппонентки.

Во время схватки двух посетительниц кафе было повреждено имущество заведения. Полиция проводит проверку.