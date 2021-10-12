https://news.day.az/world/1390935.html В Китае мальчик попал под комбайн и чудом выжил - ВИДЕО
В Китае мальчик попал под комбайн и чудом выжил - ВИДЕО
Юный китаец перебегал улицу, когда на большой скорости в него влетела зерноуборочная машина.
Каким-то чудом ребёнок не получил никаких серьёзных травм, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна".
Но у родителей, которые всё это видели, явно прибавилось седых волос.
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