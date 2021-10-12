США отказались размораживать финактивы прежнего правительства Афганистана

США не намерены изменять позицию относительно заморозки финансовых активов прежнего правительства Афганистана по итогам виртуальной встречи G20.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она подчеркнула, что США не намерены предоставлять представителям Талибана доступ к этим средствам.

При этом она подчеркнула, что Вашингтон стал крупнейшим донором гуманитарной помощи для Афганистана, и Соединенные Штаты намерены продолжать работать в этом направлении.

В середине августа Международный валютный фонд и другие западные организации приостановили программы поддержки афганской экономики, очень зависимой от иностранных вливаний. В частности, США перекрыли доступ к активам на семь миллиардов долларов, которые хранятся в Федеральной резервной системе США. Свое решение они объяснили тем, что не могут перечислять средства, пока новое правительство не получило международного признания. Кроме того, талибам отказали в доступе даже к национальному резерву страны - США заморозили активы ЦБ Афганистана на счетах своих банков.