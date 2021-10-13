Ким Чен Ын устроил банкет в зале с баллистическими ракетами

Северокорейский лидер осмотрел выставку новейшего вооружения, в том числе баллистических ракет, которые способны нести ядерную боеголовку.

Но больше всего зрителей поразил финал оборонного форума.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, Ким Чен Ын и генералы устроили банкет прямо посреди зала с оружием. Они много курили, смеялись и пили пиво.

Представляем читателям эти кадры: