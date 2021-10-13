https://news.day.az/world/1391317.html Ким Чен Ын устроил банкет в зале с баллистическими ракетами - ВИДЕО
Ким Чен Ын устроил банкет в зале с баллистическими ракетами - ВИДЕО
Северокорейский лидер осмотрел выставку новейшего вооружения, в том числе баллистических ракет, которые способны нести ядерную боеголовку.
Но больше всего зрителей поразил финал оборонного форума.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, Ким Чен Ын и генералы устроили банкет прямо посреди зала с оружием. Они много курили, смеялись и пили пиво.
Представляем читателям эти кадры:
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