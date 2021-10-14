В Турции введено свыше 113,18 млн доз вакцины от COVID-19
В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации было введено более 113,18 млн. доз вакцины против COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава республики, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
По данным ведомства, в общей сложности свыше 54,67 млн человек получили первые дозы, а около 46,77 млн граждан прошли полную вакцинацию.
За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровел еще 30 331 пациент.
Зафиксировано еще 31 248 случаев заражения и 236 летальных исхода.
Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.
31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
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