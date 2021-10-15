В Москве могут ужесточить карантин

Краткосрочные ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом в Москве возможны, но они не повлияют на развитие столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Город адаптировался к этим условиям [пандемии], наши схемы работы, схемы ограничительных мер такие, чтобы они не сдерживали рост всех основных отраслей <...> В целом, мы не будем останавливаться в развитии города. Пандемия или нет - город все равно будет жить полноценной жизнью и развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом все равно город адаптировался, и мы (власти - прим. ТАСС) понимаем, что это нас не остановит, не остановит развитие города, это крайне важно", - сказал Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

По его словам, развитие столицы важно для самочувствия и доходов его жителей, становления бизнеса.

Мэр добавил, что в 2021 году Москва "отбила" отставание, которое произошло в ряде отраслей в 2020 году. "Я надеюсь, что и наша туристическая отрасль, и общественное питание, которые сегодня являются наиболее пострадавшими, все равно через какое-то время выправятся. Кстати, обороты торговли не снизились, а выросли. Частично она компенсирована за счет онлайн-торговли", - отметил Собянин.

Он также сообщил, что принимать дополнительные решения об обязательной вакцинации определенных групп граждан в Москве не имеет смысла.

Текущая осенняя волна коронавируса в Москве сложная и с высокой динамикой, отметил мэр.

"Мы видим, что нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой", - сказал Собянин. По его словам, за последние недели в Москве рост заболеваемости коронавирусом составляет 20-30%.

"К сожалению, динамика роста не уменьшается. Поэтому, конечно, надо беречь себя, выполнять санитарные нормы, во-первых. Конечно, надо активно вакцинироваться. Это очень важно для защиты здоровья, даже если в течение шести месяцев эффект от этой вакцины несколько ослабевает. Но мы видим, что люди, которые даже попадают на больничную койку, легче переносят эту болезнь. Смертность среди этих больных кратно меньше, среди вакцинированных, чем невакцинированных", - отметил Собянин.

19 июля в столице было отменено обязательное предъявление QR-кода при входе в кафе и рестораны. Кроме того, согласно указу мэра, был снят запрет на работу по ночам для заведений общепита, разрешено проведение мероприятий в клубах, барах, на дискотеках и в караоке при условии соблюдения эпидемиологических требований, открылись детские игровые комнаты и возобновляется работа фудкортов.

8 сентября Собянин заявил, что режим ограничительных мер в Москве во время пандемии является щадящим.