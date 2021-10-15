В Грузии выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом

В Грузии за сутки выявлено 3 270 новых случаев заражения коронавирусом, 1 298 человек выздоровели, 26 - скончались, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведены 38 093 теста на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 652 677, из них 608 861 человек выздоровел, 9 396 - скончались.

В настоящее время 64 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 153 - на стационарном лечении.

По состоянию на 15 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,8 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 3 843 человека.