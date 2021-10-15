Возросло число жертв взрыва в мечети в Афганистане

Число погибших при взрыве в шиитской мечети в Афганистане возросло до 62, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, передает Day.Az.

По данным агентства "Бахтар", ранены около 70 человек.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел днем в пятницу у шиитской мечети Биби-Фатима в провинции Кандагар. По некоторым данным, взрыв устроили три террориста, еще один злоумышленник открыл стрельбу у здания мечети.