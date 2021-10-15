https://news.day.az/world/1392265.html Возросло число жертв взрыва в мечети в Афганистане - ВИДЕО
Возросло число жертв взрыва в мечети в Афганистане - ВИДЕО
Число погибших при взрыве в шиитской мечети в Афганистане возросло до 62, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, передает Day.Az.
По данным агентства "Бахтар", ранены около 70 человек.
Как сообщалось ранее, взрыв произошел днем в пятницу у шиитской мечети Биби-Фатима в провинции Кандагар. По некоторым данным, взрыв устроили три террориста, еще один злоумышленник открыл стрельбу у здания мечети.
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