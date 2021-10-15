Екатеринбург затянуло дымом

Екатеринбург и окрестности накрыл густой смог из-за горящих торфяников, в воздухе чувствуется запах гари.

Местным жителям рекомендуют как можно реже выходить на улицу, использовать маски, закрыть окна и как можно больше пить.

Day.Az со ссылкой на Известия представляет в фотогалерее кадры с места событий.