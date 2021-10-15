https://news.day.az/world/1392301.html Екатеринбург затянуло дымом - ФОТОРЕПОРТАЖ
Екатеринбург затянуло дымом - ФОТОРЕПОРТАЖ
Екатеринбург и окрестности накрыл густой смог из-за горящих торфяников, в воздухе чувствуется запах гари.
Местным жителям рекомендуют как можно реже выходить на улицу, использовать маски, закрыть окна и как можно больше пить.
Day.Az со ссылкой на Известия представляет в фотогалерее кадры с места событий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре