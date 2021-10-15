Премьер Великобритании заявил, что шокирован убийством депутата правящей партии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что глубоко шокирован убийством депутата правящей Консервативной партии Дэвида Амесса. В интервью вещательной корпорации Би-би-си глава правительства назвал погибшего "образцовым слугой народа" и одним из "самых приятных и добрых" людей в британской политике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Думаю, что для всех нас это стала шоком и тяжелым ударом. Наши мысли сейчас с его близкими, женой и детьми, что же касается остального, то мы должны позволить полиции расследовать обстоятельства случившегося", - отметил Джонсон. Премьер-министр ушел от ответа на вопрос, следует ли правительству усилить меры обеспечения безопасности ведущих политиков.

В связи с гибелью Амесса были приспущены британские флаги на Даунинг-стрит, где расположены резиденции главы правительства и министра финансов. У убитого остались жена и пятеро детей. Соболезнования им выразили члены кабинета министров, глава оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер и бывшие главы правительства Великобритании Джон Мейджор (1990-1997), Тони Блэр (1997-2007), Гордон Браун (2007-2010), Дэвид Кэмерон (2010-2016) и Тереза Мэй (2016-2019).

Амесс умер от ножевых ранений, нанесенных ему 25-летним мужчиной, который был задержан на месте. Личность нападавшего, как и возможные мотивы преступления, пока не раскрываются. При этом в полиции считают, что у убийцы не было сообщников. Нападение было совершено в ходе одной из регулярных встреч 69-летнего депутата с избирателями в его округе, которая на этой неделе проходила в методистской церкви города Ли-он-Си (графство Эссекс, Восточная Англия).

Амесс был членом британского парламента почти 40 лет, выиграв свои первые выборы в 1983 году, когда британское правительство возглавляла Маргарет Тэтчер. За службу стране в 2015 году он был удостоен титула рыцаря-бакалавра. Амесс был глубоко религиозным католиком, что отражалось на его политических и общественных взглядах. Известно, что он выступал против абортов и однополых браков.

Нападения на парламентариев

Инцидент с Амессом стал первым убийством британского парламентария с 2016 года, когда депутат от оппозиционной Лейбористской партии Джо Кокс, ратовавшая за сохранение членства Соединенного Королевства в Евросоюзе, была убита сторонником ультраправых взглядов Томасом Мейром. Во время встречи Кокс с избирателями, проходившей за неделю до референдума о Brexit, он нанес 41-летней женщине несколько ножевых ранений и затем трижды выстрелил в нее из пистолета.

В 2000 и 2010 году были совершены покушения на представителя "Либеральных демократов" Найджела Джонса и лейбориста Стивена Тиммса соответственно. В обоих случаях нападавшие приходили на встречи депутатов с избирателями в их округах и использовали холодное оружие. Тиммс получил два удара ножом в живот, Джонс был тяжело ранен в руку самурайским мечом. Оба выжили и продолжили работу в парламенте. У британских депутатов, включая большинство членов кабинета министров, нет постоянной охраны.