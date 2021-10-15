В аэропорту Мехико произошла перестрелка

Перестрелка в аэропорту столицы Мексики в пятницу произошла в ходе покушения, три человека получили ранения. Подозреваемый вскоре умер в больнице. Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава городского управления общественной безопасности Омар Гарсия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Только что на двух человек в международном аэропорту Мехико было совершено нападение, два человека получили ранения, их жизни вне опасности", - говорится в твите.

"Подозреваемый в совершении преступления только что умер в больнице, жизни потерпевших ничего не угрожает", - позднее написал Гарсия.

Покушение на двух человек произошло в зоне подъезда ко второму терминалу аэропорта. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, идет сбор улик.

Аэропорт продолжает работу в обычном режиме.