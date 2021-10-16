Родственники заключенных собрались у колонии во Владикавказе, где произошел бунт

Telegram-канал Mash Gor сообщает, что с территории исправительной колонии №1 во Владикавказе, где сегодня произошел бунт выезжают машины скорой помощи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным канала, родственникам заключенных по-прежнему не сообщают, что происходит внутри, также нет связи с арестантами. У стен ИК-1 собрались близкие заключенных. Некоторые из них не могут сдержать эмоций.

Волнения, в которых предварительно участвовали около 600 человек, вспыхнули в ИК-1 во Владикавказе днем 15 октября. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что беспорядки в исправительной колонии организовали двое осужденных из-за проведения обысков. В ФСИН отметили, что осужденные попытались дестабилизировать работу ИК и призвали к этому других осужденных, которые поддались на провокацию и принялись ломать ограждения в жилой зоне и выводить из строя камеры видеонаблюдения.

В ведомстве подчеркнули, что в ИК №1 принимаются меры для стабилизации обстановки.

Также появились кадры с заключёнными, избитыми в ИК № 1 Владикавказа. По словам осуждённых, сотрудники колонии применили к ним силу во время массовых обысков. Чтобы прекратить избиение, арестанты нанесли себе порезы.