Германия задумала отказаться от угля раньше срока

Будущее правительство Германии из трех партий провело первые переговоры и решило сформулировать принципы, на которые будет опираться альянс. Среди прочего сформированная коалиция задумала отказаться от угля к 2030 году - на восемь лет раньше запланированного срока. Документ размещен на сайте партии "Зеленых", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Чтобы достичь целей по защите климата, необходимо ускорить отказ от угольной энергетики. В идеале это будет достигнуто к 2030 году. Для этого требуется расширить использование возобновляемых источников энергии и построить современные газовые электростанции, чтобы в течение следующих лет удовлетворить растущий спрос на энергию по конкурентным ценам", - говорится в документе.

В нем сообщается, что газовые электростанции необходимы до того момента, пока не будет обеспечено бесперебойное энергоснабжение из возобновляемых источников. При этом они должны быть построены таким образом, чтобы их можно было в будущем перевести на водород.