https://news.day.az/world/1392416.html Землетрясение на острове Бали - есть жертвы - ФОТО
Землетрясение на острове Бали - есть жертвы - ФОТО
По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения магнитудой 4,8 на острове Бали в Индонезии. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на местные власти, передает Day.Az, ссылаясь на Интерфакс.
Также сообщается о семерых пострадавших, которые получили серьезные ранения.
По данным метеорологического агентства из Джакарты, толчок был зафиксирован на глубине в 10 километров. Населению острова рекомендовано быть готовым к возможному повторению толчков.
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