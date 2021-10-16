https://news.day.az/world/1392506.html Венесуэла: борьба с ковидом народными средствами - ВИДЕО
Венесуэла: борьба с ковидом народными средствами - ВИДЕО
Борьба с пандемией народными средствами: в Венесуэле отметили День сопротивления коренных народов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, тысячи последователей местных культов собираются на горе Сорте на северо-западе страны для проведения магических ритуалов. В этом году, как и в прошлом, изгнание Covid-19 - главная задача.
Верующие поклоняются представителям местного культа, объединяющего католицизм и традиционные религии. Одно из божеств - Мария Лионса, богиня любви, природы и гармонии, которую обычно изображают верхом на тапире.
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