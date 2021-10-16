США освободят единственного афганца, находящегося в тюрьме Гуантанамо

США намерены освободить единственного афганского заключенного, остающегося в тюрьме в Гуантанамо - Асадуллу Харунгула, который находится там с 2007 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу афганское информационное агентство The Khaama Press.

По его данным, решение об освобождении 40-летнего Харунгула объясняется тем, что он не руководил экстремистскими группами, а кроме того сожалеет о том, что делал в прошлом. Известный также как Харун Аль-Афгани, он был арестован в 2007 году по обвинению в причастности к экстремистским группировкам.

Он лично написал 900 писем о своей невиновности, но в 2020 году ему было отказано в освобождении. Также сообщается, что в 2020 году Харунгула страдал от серьезной депрессии, указывает агентство.