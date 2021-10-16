Новая форма парашютистов КНДР напомнила форму Капитана Америки

Новую форму парашютистов военно-воздушных сил Корейской народной Армии сравнили с костюмом супергероя из комиксов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом пишет агентство Reuters.

Северокорейский парашютист обратил на себя внимание журналистов после фотографии с диктатором КНДР Ким Чен Ыном. На снимке парашютист выделяется среди военных мундиров своим ярко-синим обтягивающим костюмом с красными вставками.

Подобная форма напоминает костюм, который носит герой комиксов Капитан Америка.

"Первоклассный парашютист продемонстрировал навыки приземления и развевал в октябрьском небе красный партийный флаг", - отмечает северокорейское информационное агентство KCNA.

Это не первый раз, когда парашютисты в такой необычной форме появляются на экранах северокорейского телевидения. Например, в сентябре Центральное телевидение показывало Ким Чен Ына, пожимающего им руки.

В сентябре Северная Корея провела военный парад, на котором присутствовал Ким Чен Ын. Одной из особенностей мероприятия, на которую обратили внимание эксперты и журналисты, стало отсутствие баллистических ракет. Казалось, что Пхеньян посылает сигнал о своих мирных намерениях. Подробно об этом в материале Худой Ким без ракет.

Но дальнейшее развитие событий подтвердило готовность Пхеньяна к неожиданным шагам, способным застигать Вашингтон и его союзников в Индо-Тихоокеанском регионе врасплох: КНДР испытала новые ракеты собственного производства.