Россия приготовилась помочь Британии в преодолении газового кризиса

Российская сторона готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса. Об этом сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин. Его слова в воскресенье, 17 октября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он уточнил, что Москва придет на помощь и сделает все возможное, "чтобы облегчить условия, которые сейчас создали настоящий кризис". Келин отметил также, что Британию газом обеспечивают Норвегия и другие поставщики, а доля российского "Газпрома" составляет около трех процентов.

Ранее группа UK Steel, которая лоббирует интересы британской сталелитейной промышленности, предупредила, что страна оказалась на грани очередного кризиса. Резкий рост оптовых цен на газ может привести к остановкам заводов, снижению рентабельности производства, увеличению выбросов парниковых газов и сбоям в цепочках поставок.