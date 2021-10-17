В Германии потерпел крушение вертолет, есть погибшие

Вертолет потерпел крушение в Германии на севере федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Как сообщила в воскресенье газета Bild со ссылкой на местную полицию, по предварительным данным, погибли три человека, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел недалеко от города Бухен. Есть ли пропавшие без вести и что привело к трагедии, пока не сообщается.