https://news.day.az/world/1392827.html Посол США в Грузии сделал заявление в связи с Саакашвили
Посол США в Грузии сделал заявление в связи с Саакашвили
По заявлению посла США в Грузии Келли Дегнан, посольство США и Вашингтон внимательно следят за состоянием Михаила Саакашвили и текущей ситуацией, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на 1tv.ge.
"Я знаю, что многие грузины внимательно следят за ситуацией вокруг господина Саакашвили. Хочу вас заверить, что посольство США и Вашингтон внимательно следят за его состоянием и текущей ситуацией", - сказала Келли Дегнан.
По её словам, в центре внимания также находится вопрос о выборах.
Как пояснила дипломат, важно, чтобы предстоящий период был спокойным и создана соответствующая обстановка для проведения выборов.
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