Оппозиция Венесуэлы призвала власти страны возобновить переговоры в Мексике

Оппозиция Венесуэлы призвала власти государства возобновить переговоры в Мехико, прерванные из-за экстрадиции венесуэльца Алекса Сааба из Кабо-Верде в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье в Twitter пресс-службы одного из лидеров оппозиции Хуана Гуайдо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ни один человек не может иметь большую важность, чем весь венесуэльский народ <...> Призываем противоположную сторону как можно скорее возобновить встречи в Мехико, чтобы достичь необходимых договоренностей", - отмечается в документе.

В субботу агентство Reuters сообщило, что власти Кабо-Верде выдали Сааба США. Официальный Каракас назвал его экстрадицию похищением и нарушением прав человека и объявил о приостановке переговоров с оппозицией. Кроме того, из-под домашнего ареста в тюрьму были переведены менеджеры компании Citgo - американского подразделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Сааб был арестован 12 июня 2020 года в аэропорту им. Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола. Они действовали на основании международного ордера на арест, выданного США. Сааб был задержан во время перелета на частном самолете из Венесуэлы в Иран. Правительство Венесуэлы заявило протест, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу.