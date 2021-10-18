https://news.day.az/world/1392986.html Иран примет участие в переговорах в московском формате по Афганистану
Иран примет участие в переговорах в московском формате по Афганистану
Иранский дипломат примет участие в консультациях в московском формате по ситуации в Афганистане, которые запланированы на 20 октября. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Что касается заседания в Москве, то там будет присутствовать наш представитель", - сказал он.
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