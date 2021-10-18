ЕС экспортировал за 10 месяцев свыше 1 млрд доз вакцины от COVID-19

Евросоюз экспортировал в разные страны за 10 месяцев текущего года свыше 1 млрд доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Достигнута важная веха в поставке вакцин от COVID-19 по всему миру. За последние 10 месяцев ЕС экспортировал более 1 млрд доз", - сказала она.