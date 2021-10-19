Врачи рекомендовали госпитализировать голодающего в тюрьме Саакашвили

Группа врачей, которую сформировало для наблюдения за здоровьем экс-президента Грузии Михаила Саакашвили министерство здравоохранения страны, рекомендовала госпитализировать политика. Об этом заявил один из медиков Зураб Пагава, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

"С целью профилактики, так как есть высокая вероятность ухудшения здоровья, и для того, чтобы застраховаться, мы издали рекомендацию о его госпитализации", - сказал он.

Ранее врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что отказавшийся от еды политик физически ослаб, но госпитализировать его пока не планируется.