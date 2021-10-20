https://news.day.az/world/1393767.html Анкара отвергла доклад Еврокомиссии по Турции
Анкара отвергла доклад Еврокомиссии по Турции
МИД Турции подверг критике посвященную Турции часть отчета Еврокомиссии о стратегии расширения ЕС за 2021 год, передает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу".
В МИД отметили, что в документе игнорируются обязательства перед Турцией, как страной-кандидатом в члены ЕС в то время, когда Анкара возобновила диалог на высоком уровне с ЕС и стремится разработать более позитивную политическую повестку дня с блоком.
"Анкара отвергает доклад Еврокомиссии, как и в предыдущие годы содержащий непоследовательные и предвзятые греко-кипрские тезисы по вопросам, не входящим в компетенцию ЕС", - говорится в заявлении МИД Турции.
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