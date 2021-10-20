В Германии серьезно подорожает пиво

В Германии ожидается серьезное подорожание пива, рост цен произойдет в 2022 году. Об этом сообщил специализирующийся на новостях в производящей отрасли портал GetraenkeNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Группа "Радебергер", по его данным, планирует поднять стоимость на 8,5 евро за 100 литров с 1 февраля 2022 года. Ящик с бутылками по 0,5 литра станет дороже для потребителя на 32-63 цента с 1 мая следующего года.

Также поднять цены с 3 апреля намерены компании Krombacher и Veltins. Портал отмечает, что в ресторанах бокал пенного напитка подорожает на 30-50 центов. В настоящее время он обходится в 4,5-6 евро. Элитные сорта в будущем году будут стоить более 10 евро за кружку.

Эксперты полагают, что региональные пивные компании вслед за крупными производителями также увеличат стоимость продукции. Они связывают это с последствиями пандемии коронавируса, из-за длительных локдаунов были закрыты рестораны и пивные, продажи упали, а потребление в целом снизилось.